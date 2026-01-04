«Чебурашка 2» собрал более 2 млрд рублей за три дня в прокате

Ранее директор по репертуарному планированию сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова в беседе с ТАСС предположила, что «Чебурашка 2» может собрать в прокате до 5 млрд рублей, тем самым побив рекорд по сборам самого кассового фильма 2025 года «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (реж. Игорь Волошин), который собрал в отечественном прокате более 3,34 млрд рублей, заняв первое место в рейтинге кассовых сборов 2025 года.