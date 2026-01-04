Жена Петрова показала редкие новогодние фото с сыном и мужем

Жена актера Александра Петрова Виктория опубликовала редкие фото с сыном и мужем. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Виктория Петрова показала фото, снятые во время празднования Нового года с семьей. Актер взял на руки сына Федора и кружил его в воздухе во время прогулки. На других фото она показала семью у новогодней елки в загородном доме.
В октябре Александр Петров и Виктория посетили премьеру фильма «Горыныч», которая прошла в Москве. Жена актера вышла в свет в корсете с кружевом, мини-юбке и жакете. Она добавила к образу кольцо с бриллиантом, колготки и черные кожаные сапоги на каблуках. Девушке уложили волосы в локоны и сделали макияж. Александр Петров выбрал белый лонгслив и черный костюм.
Пара официально зарегистрировала отношения 10 сентября 2023 года. Петров тогда удивил поклонников. С 2020 года актер состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, и они не объявляли о расставании. Поэтому видео из ЗАГСа с другой девушкой, которое выложил в соцсетях артист, вызвало недоумение у его фанатов.
Ранее Александр Петров показал, как встретил Новый год с женой. Актер и его супруга отметили праздник в загородном доме.