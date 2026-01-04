Жена Петрова показала редкие новогодние фото с сыном и мужем

В октябре Александр Петров и Виктория посетили премьеру фильма «Горыныч», которая прошла в Москве. Жена актера вышла в свет в корсете с кружевом, мини-юбке и жакете. Она добавила к образу кольцо с бриллиантом, колготки и черные кожаные сапоги на каблуках. Девушке уложили волосы в локоны и сделали макияж. Александр Петров выбрал белый лонгслив и черный костюм.