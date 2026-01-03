Раскрыты подробности смерти актера Хорошева, сыгравшего в «Докторе Живаго»

Актер и телеведущий Андрей Хорошев погиб при попытке спасти человека: он нырнул за ним в горячий источник, сообщил aif.ru друг погибшего, кинорежиссер Сергей Члиянц.
Он уточнил, что на место выехала дочь Андрея. Это подтверждает и знакомая актера — Любовь.
«Дочь поехала в Абхазию разбираться», — уточнила она.
О смерти Хорошева, запомнившегося зрителям по фильму «Доктор Живаго» и сериалу «Адмирал», стало известно накануне. Длительное время он прожил в Якутии, последние годы провел в Абхазии.
Одна из поклонниц призналась, что недавно видела Андрея вместе с женщиной — они плавали, вероятно, под водой (у обоих было снаряжение). Выглядел артист в тот момент отлично.
О трагическом происшествии ранее сообщил глава правления Гагаринского округа (где жил сам актер) Якутска Евгений Сидоренко. Он отметил, что артист внес большой вклад в развитие туристической отрасли республики.