Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности смерти актера Хорошева, сыгравшего в «Докторе Живаго»

Актер погиб при попытке спасти человека

Актер и телеведущий Андрей Хорошев погиб при попытке спасти человека: он нырнул за ним в горячий источник, сообщил aif.ru друг погибшего, кинорежиссер Сергей Члиянц.

Андрей Хорошев
Андрей ХорошевИсточник: Соцсети

Он уточнил, что на место выехала дочь Андрея. Это подтверждает и знакомая актера — Любовь.

«Дочь поехала в Абхазию разбираться», — уточнила она.

О смерти Хорошева, запомнившегося зрителям по фильму «Доктор Живаго» и сериалу «Адмирал», стало известно накануне. Длительное время он прожил в Якутии, последние годы провел в Абхазии.

Одна из поклонниц призналась, что недавно видела Андрея вместе с женщиной — они плавали, вероятно, под водой (у обоих было снаряжение). Выглядел артист в тот момент отлично.

О трагическом происшествии ранее сообщил глава правления Гагаринского округа (где жил сам актер) Якутска Евгений Сидоренко. Он отметил, что артист внес большой вклад в развитие туристической отрасли республики.