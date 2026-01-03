Ричмонд
Ирина Розанова и Никита Ефремов устроили необычный совместный отдых

Актеры устроили банные процедуры
Ирина Розанова и Никита Ефремов / фото: соцсети
Ирина Розанова и Никита Ефремов / фото: соцсети

Актер Никита Ефремов проводит праздничные дни с пользой для здоровья — накануне он устроил банные процедуры вместе с 64-летней коллегой Ириной Розановой. Видео появилось на странице Розановой в соцсети.

На кадрах видно, как артисты заходят в деревянную купель с горячей водой. Розанова выбрала слитный купальник и непромокаемую шапочку. Никита же ограничился черными боксерами и теплой шапкой, прикрывающей уши.

«Ничего, Ириночка. Все будет хорошо, Ириночка», — приговаривал Ефремов, пытаясь успокоить явно переживающую актрису.

Ранее стало известно, что Никита Ефремов может сыграть товарища Сухова в новой версии советского советского вестерна «Белое солнце пустыни».