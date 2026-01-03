Александр Петров показал, как встретил Новый год с женой

Александр и Виктория познакомились летом 2023 года у Патриарших прудов в Москве, и роман развивался стремительно: после нескольких свиданий актер сделал предложение, а уже в сентябре пара расписалась. Весной 2025 года у пары родился сын Федор. Петров присутствовал на родах и позже признавался, что этот опыт стал для него одним из самых сильных в жизни.