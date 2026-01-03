Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Петров показал, как встретил Новый год с женой

Актер и его жена отметили праздник в загородном доме

Актер Александр Петров показал, как встретил Новый год вместе с женой Викторией Антоновой. Супруги отметили праздник в загородном доме, выбрав уют, музыку и танцы вместо светских раутов.

Александр Петров с женой / фото: соцсети
Александр Петров с женой / фото: соцсети

В опубликованном видео Петров и Антонова дурачатся, обнимаются и поют любимые песни. Вначале пара танцует под «Сансару» Басты — тихо и почти медитативно, а затем настроение резко меняется: звучит хит МакSим «Знаешь ли ты», и 36-летний актер начинает подпевать во весь голос.

Выбор трека оказался символичным — композиция давно считается неофициальным гимном «Спартака», за который Петров болеет много лет. В кадре он даже появляется в шапке с эмблемой любимого клуба.

Актер поздравил подписчиков с Новым годом, а в ответ получил десятки восторженных комментариев. Фанаты отметили, что Петров выглядит по-настоящему спокойным и счастливым, а Виктория — естественной и сияющей. Многие написали, что именно таким и должен быть первый Новый год в статусе семьи.

Александр и Виктория познакомились летом 2023 года у Патриарших прудов в Москве, и роман развивался стремительно: после нескольких свиданий актер сделал предложение, а уже в сентябре пара расписалась. Весной 2025 года у пары родился сын Федор. Петров присутствовал на родах и позже признавался, что этот опыт стал для него одним из самых сильных в жизни.