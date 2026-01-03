Александр Петров показал, как встретил Новый год с женой

Актер Александр Петров показал, как встретил Новый год вместе с женой Викторией Антоновой. Супруги отметили праздник в загородном доме, выбрав уют, музыку и танцы вместо светских раутов.
В опубликованном видео Петров и Антонова дурачатся, обнимаются и поют любимые песни. Вначале пара танцует под «Сансару» Басты — тихо и почти медитативно, а затем настроение резко меняется: звучит хит МакSим «Знаешь ли ты», и 36-летний актер начинает подпевать во весь голос.
Выбор трека оказался символичным — композиция давно считается неофициальным гимном «Спартака», за который Петров болеет много лет. В кадре он даже появляется в шапке с эмблемой любимого клуба.
Актер поздравил подписчиков с Новым годом, а в ответ получил десятки восторженных комментариев. Фанаты отметили, что Петров выглядит по-настоящему спокойным и счастливым, а Виктория — естественной и сияющей. Многие написали, что именно таким и должен быть первый Новый год в статусе семьи.
Александр и Виктория познакомились летом 2023 года у Патриарших прудов в Москве, и роман развивался стремительно: после нескольких свиданий актер сделал предложение, а уже в сентябре пара расписалась. Весной 2025 года у пары родился сын Федор. Петров присутствовал на родах и позже признавался, что этот опыт стал для него одним из самых сильных в жизни.