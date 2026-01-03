73-летнего Микки Рурка хотят выселить из дома за неуплату аренды

Актера из фильма «Города грехов», Микки Рурка, хотят выселить из дома за неуплату аренды. Об этом сообщает Dailу Mail.
Согласно документам, полученным Daily Mail из Верховного суда Лос-Анджелеса, 18 декабря Рурку было вручено уведомление с требованием либо оплатить просроченную арендную плату в размере $60 тысяч, либо освободить помещение.
В апреле Микки Рурка выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» из-за неприемлемого поведения. Сначала он сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.
Ранее сообщалось, что Микки Рурк изменился до неузнаваемости. Папарацци запечатлели актера возле его дома.