Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

73-летнего Микки Рурка хотят выселить из дома за неуплату аренды

Актер должен оплатить $60 тысяч
Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актера из фильма «Города грехов», Микки Рурка, хотят выселить из дома за неуплату аренды. Об этом сообщает Dailу Mail.

Согласно документам, полученным Daily Mail из Верховного суда Лос-Анджелеса, 18 декабря Рурку было вручено уведомление с требованием либо оплатить просроченную арендную плату в размере $60 тысяч, либо освободить помещение.

В апреле Микки Рурка выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» из-за неприемлемого поведения. Сначала он сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.

Ранее сообщалось, что Микки Рурк изменился до неузнаваемости. Папарацци запечатлели актера возле его дома.