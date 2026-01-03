73-летнего Микки Рурка хотят выселить из дома за неуплату аренды

В апреле Микки Рурка выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» из-за неприемлемого поведения. Сначала он сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.