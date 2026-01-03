Джонатан раскрыл, что так и не подал документы в колледж, о чем боялся сказать раньше, чтобы не разочаровать Нэнси. Она же в ответ призналась, что не приезжала к нему, когда у нее была такая возможность, не потому что была занята, а потому что подсознательно избегала этой встречи.​