Семья Томми Ли Джонса впервые прокомментировала смерть его дочери

79-летний актер Томми Ли Джонс впервые прокомментировал трагическую смерть своей дочери Виктории. Молодая женщина, которой было 34 года, была найдена без признаков жизни в отеле Fairmont San Francisco ранним утром 1 января. Медики, прибывшие на вызов в 2:52, констатировали смерть на месте, а полиция пока не выявила признаков насилия.
«Мы ценим все добрые слова, мысли и молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это трудное время. Спасибо», — заявила семья Джонса, обращаясь к общественности.
Виктория родилась в браке актера со второй женой, Кимберли Клафли, и уже в детстве появлялась на экране — в возрасте 11 лет сыграла в фильме «Люди в черном-2» вместе с отцом. В прошлом у нее были проблемы с законом: в 2025 году она дважды сталкивалась с арестами — один раз для проверки состояния здоровья, второй — из-за инцидента с домашним насилием в отеле.
Томми Ли Джонс и его семья просят уважать их личное пространство и время скорби, отдавая дань памяти Виктории.
