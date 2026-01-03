Ричмонд
Семья Томми Ли Джонса впервые прокомментировала смерть его дочери

34-летнюю Викторию обнаружили мертвой в отеле в Калифорнии
Томми Ли Джонс
Томми Ли ДжонсИсточник: Alloverpress

79-летний актер Томми Ли Джонс впервые прокомментировал трагическую смерть своей дочери Виктории. Молодая женщина, которой было 34 года, была найдена без признаков жизни в отеле Fairmont San Francisco ранним утром 1 января. Медики, прибывшие на вызов в 2:52, констатировали смерть на месте, а полиция пока не выявила признаков насилия.

«Мы ценим все добрые слова, мысли и молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это трудное время. Спасибо», — заявила семья Джонса, обращаясь к общественности.

Виктория родилась в браке актера со второй женой, Кимберли Клафли, и уже в детстве появлялась на экране — в возрасте 11 лет сыграла в фильме «Люди в черном-2» вместе с отцом. В прошлом у нее были проблемы с законом: в 2025 году она дважды сталкивалась с арестами — один раз для проверки состояния здоровья, второй — из-за инцидента с домашним насилием в отеле.

Томми Ли Джонс и его семья просят уважать их личное пространство и время скорби, отдавая дань памяти Виктории.

Ранее стало известно, кто обнаружил покойную дочь Томми Ли Джонса в отеле.