«Чебурашка 2» собрал свыше полутора миллиардов рублей за три дня проката

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко заработал в российском кинопрокате за три дня более полутора миллиарда рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела уже на второй день проката.
«Общие сборы — 1 643 685 501 рублей», — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов
Первую часть «Чебурашки» о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.