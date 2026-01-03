Ричмонд
Эксперт Воронков: Голливуд при возвращении не займет более 30% проката РФ

По мнению главы Ассоциации владельцев кинотеатров, для устойчивого развития рынка достаточно регулярного выхода двух сильных отечественных релизов
Голливуд
ГолливудИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Голливудские фильмы в случае возвращения в российский прокат не смогут занять более 30% эфира кинотеатров. Такое мнение высказал ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Даже в случае возвращения Голливуда, для него будет перелом модели работы. Вернись он сейчас, например, с фильмом “Аватар 3. Пламя и Пепел”, Голливуд больше не сможет занимать 70−80% российского проката. Максимум — около 30% эфира, все-таки зритель поменялся, изменился и уровень российского кино», — сказал он.

По мнению Воронкова, для устойчивого развития рынка достаточно регулярного выхода двух сильных отечественных релизов. «Если мы научимся выпускать два действительно сильных блокбастера в месяц, то этого будет достаточно, и не нужен будет никакой Голливуд. Это высокая планка, но она уже становится достижимой — сегодня мы практически выходим на один крупный фильм в месяц, для отрасли это — огромная победа», — сказал он.

Эксперт также отметил, что в 2025 году отрасли удалось превысить этот показатель. «В этом году, с учетом иностранного контента и отдельных проектов, мы даже перевалили за эту планку. Главное — продолжать наращивать объем», — подчеркнул Воронков.

Он напомнил, что в первые годы после ухода голливудских студий рынок испытывал нехватку отечественных релизов. «За два-три года после ухода Голливуда рынок жил в условиях дефицита российского контента, но его постепенно становилось больше. Сейчас мы подошли к моменту, когда количество и, что важно, качество контента заметно выросли», — заключил глава Ассоциации.