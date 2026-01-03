Ричмонд
Звезда «Служебного романа» Немоляева рассказала, как отметила Новый год

Светлана Немоляева рассказала, что встретила Новый год со своей семьей
Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с «Газетой.Ru», что не строила больших планов на Новый год. 88-летняя звезда «Служебного романа» планировала посидеть дома с семьей, а после боя курантов пойти спать.

Немоляева рассказала, что считает Новый год семейным праздником, поэтому, как и всегда, была в этот день с родными. По ее словам, вместе с близкими они готовили различные блюда, а также заранее продумывали подарки, так как они являются обязательными.

«В Новый год я была вместе со своей семьей. Праздничные традиции у нас обыкновенные: сделать так, чтобы всем было вкусно, у всех были подарки, и всем было хорошо. Подарки — это обязательно. Мы в семье всегда готовим друг для друга подарки, чтобы доставить удовольствие», — поделилась Светлана Немоляева.

Накануне Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой.

«Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме “Такая короткая долгая жизнь”, — рассказала Немоляева.

Она принесла соболезнования семье артистки, а также театру имени Пушкина, в котором Алентова работала с 60-х годов.