Стало известно, кто обнаружил покойную дочь Томми Ли Джонса в отеле

В одном из отелей Сан‑Франциско без признаков жизни была найдена дочь известного актера Томми Ли Джонса. Обнаружил ее один из гостей заведения. 34‑летняя Виктория Джонс лежала на полу, и изначально очевидец предположил, что женщина находится в нетрезвом состоянии. Он незамедлительно сообщил об этом персоналу, и сотрудники отеля в срочном порядке поднялись на 14 этаж. Об этом сообщает RadarOnline.