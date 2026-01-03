Стало известно, кто обнаружил покойную дочь Томми Ли Джонса в отеле

В одном из отелей Сан‑Франциско без признаков жизни была найдена дочь известного актера Томми Ли Джонса. Обнаружил ее один из гостей заведения. 34‑летняя Виктория Джонс лежала на полу, и изначально очевидец предположил, что женщина находится в нетрезвом состоянии. Он незамедлительно сообщил об этом персоналу, и сотрудники отеля в срочном порядке поднялись на 14 этаж. Об этом сообщает RadarOnline.
Вскоре работники поняли, что Виктория не подает признаков жизни. Они тут же начали выполнять сердечно‑легочную реанимацию и вызвали бригаду скорой помощи. Однако не месте медики констатировали смерть женщины.
По‑прежнему неясно, являлась ли она постоялицей отеля Fairmont San Francisco, а также каким образом она оказалась на 14‑м этаже здания. Роскошный пятизвездочный отель, где было обнаружено тело Виктории, располагается на престижном холме Ноб‑Хилл, знаменитом своими панорамами.
Ранее в СМИ появились подробности смерти дочери актера Томми Ли Джонса. По данным The Daily Mail, на ее теле не обнаружено травм, а на месте происшествия нет следов наркотических веществ.