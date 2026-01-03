Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти были замечены на яхте с Джеффом Безосом

Накануне Нового года Леонардо ДиКаприо и его спутница Виттория Черетти наслаждались солнечными днями у берегов Сен‑Бартелеми на суперъяхте вместе с Лорен Санчес и Джеффом Безосом. Стоимость плавучей резиденции составляет примерно 250 миллионов долларов. Об этом сообщает Page Six.