Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти были замечены на яхте с Джеффом Безосом

Стоимость плавучей резиденции составляет примерно 250 миллионов долларов
Леонардо Дикаприо и Виттория Черетти
Леонардо Дикаприо и Виттория ЧереттиИсточник: соцсети

Накануне Нового года Леонардо ДиКаприо и его спутница Виттория Черетти наслаждались солнечными днями у берегов Сен‑Бартелеми на суперъяхте вместе с Лорен Санчес и Джеффом Безосом. Стоимость плавучей резиденции составляет примерно 250 миллионов долларов. Об этом сообщает Page Six.

ДиКаприо предпочел незамысловатый образ: белую футболку и серые шорты. Наряд завершали солнцезащитные очки, которые позднее он сменил на обычные. Виттория Черетти остановила свой выбор на белом топе и коричневой юбке. Дополнили ее образ симпатичная шляпа и солнцезащитные очки.

Ранее Леонардо ДиКаприо объяснил, зачем прячет лицо на публике, а также рассказал, почему никогда не хотел заниматься режиссурой.