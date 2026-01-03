Умер актер Хорошев, известный по фильмам «Доктор Живаго» и «Адмиралъ»

Андрей Хорошев родился 29 июня 1959 года в поселке Нахабино Московской области. Широкую известность ему принесли роли в значимых российских фильмах, таких как «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Всего в его фильмографии более десяти кинокартин. Многие зрители запомнили артиста под творческим псевдонимом «Андрей И».