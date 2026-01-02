Анджелина Джоли посетила КПП «Рафах» с гуманитарной миссией

Голливудская актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли посетила контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News.
По данным телеканала, визит состоялся в рамках гуманитарной поездки. Джоли ознакомилась с процессом доставки помощи, а также посетила больницу Эль-Ариш, где проходят лечение пострадавшие.
Поездка актрисы прошла на фоне обсуждений вокруг будущего режима работы КПП. В декабре 2025 года глава МИД Египта Бадр Абдель Аты информировал о контактах Каира с Израилем по вопросу полноценного открытия перехода «Рафах». Израильская сторона ранее заявляла о готовности разрешить его использование исключительно для выезда жителей сектора Газа в Египет.
Египет, в свою очередь, настаивает на двустороннем движении через КПП в рамках договорённостей о прекращении огня. Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя также выражал уверенность, что пункт пропуска будет открыт для перемещения в обоих направлениях в ближайшее время.
