Анджелина Джоли посетила КПП «Рафах» с гуманитарной миссией

Египет, в свою очередь, настаивает на двустороннем движении через КПП в рамках договорённостей о прекращении огня. Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя также выражал уверенность, что пункт пропуска будет открыт для перемещения в обоих направлениях в ближайшее время.