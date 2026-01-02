Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли посетила КПП «Рафах» с гуманитарной миссией

Актриса ознакомилась с процессом доставки помощи, а также посетила больницу Эль-Ариш, где проходят лечение пострадавшие
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли посетила контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

По данным телеканала, визит состоялся в рамках гуманитарной поездки. Джоли ознакомилась с процессом доставки помощи, а также посетила больницу Эль-Ариш, где проходят лечение пострадавшие.

Поездка актрисы прошла на фоне обсуждений вокруг будущего режима работы КПП. В декабре 2025 года глава МИД Египта Бадр Абдель Аты информировал о контактах Каира с Израилем по вопросу полноценного открытия перехода «Рафах». Израильская сторона ранее заявляла о готовности разрешить его использование исключительно для выезда жителей сектора Газа в Египет.

Египет, в свою очередь, настаивает на двустороннем движении через КПП в рамках договорённостей о прекращении огня. Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя также выражал уверенность, что пункт пропуска будет открыт для перемещения в обоих направлениях в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о переезде.