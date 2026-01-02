Возлюбленный Дженнифер Энистон показал совместное фото с актрисой

Джим Кертис, который провел новогоднюю ночь в компании своей возлюбленной, голливудской актрисы Дженнифер Энистон, разместил в своем профиле в социальной сети несколько новых совместных снимков и рассказал, что ждет «большие сюрпризы» в 2026 году.
«С нетерпением жду, что преподнесет мне 2026‑й. Я чувствую, он готовит для меня большие сюрпризы!», — так Джим подписал одно из новых фото, где он и Дженнифер Энистон сидят в автомобиле. Актриса в этот момент с улыбкой смотрит на своего возлюбленного.
Напомним, роман Энистон и Кертиса завязался летом 2025 года. В июле в интернете появились снимки пары, сделанные на яхте актрисы у берегов Майорки. В сентябре Джим впервые сопровождал Энистон на публичном мероприятии — он посетил премьеру нового сезона ее сериала «Утреннее шоу».
Ранее стало известно, что новый возлюбленный Дженнифер Энистон снялся в рекламе бренда актрисы.