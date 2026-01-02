Юлия Снигирь показала редкое фото 9-летнего сына

На своей личной странице в социальной сети 42-летняя актриса Юлия Снигирь поделилась с подписчиками новым селфи, сделанным в новогодние праздники. Артистка показала себя в непринужденной домашней обстановке — без косметики, но в жакете с леопардовым принтом.
Кроме того, Снигирь опубликовала фото своего 9-летнего сына. На снимке мальчик увлеченно собирал конструктор.
Напомним, что Юлия и актер Евгений Цыганов состоят в отношениях с 2015 года. Их сын Федор появился на свет в марте 2016‑го. К сожалению для поклонников, родители очень редко публикуют в социальных сетях фото своего наследника.
Вокруг отношений Юлии Снигирь и Евгения Цыганова до сих пор много хейта и обсуждений. Летом этого года артистка рассказала правду о начале романа со своим коллегой. Актриса вспомнила, что общение между ней и на тот момент женатым актером началось с безобидной дружбы.
Ранее Снигирь показала, как они с мужем готовятся к Новому году.