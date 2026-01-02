Юлия Снигирь показала редкое фото 9-летнего сына

Вокруг отношений Юлии Снигирь и Евгения Цыганова до сих пор много хейта и обсуждений. Летом этого года артистка рассказала правду о начале романа со своим коллегой. Актриса вспомнила, что общение между ней и на тот момент женатым актером началось с безобидной дружбы.