The Daily Mail: появились подробности смерти дочери актера Томми Ли Джонса

По данным газеты, на ее теле не обнаружено травм, а на месте происшествия нет следов наркотических веществ
томми ли джонс и его дочь Виктория
томми ли джонс и его дочь ВикторияИсточник: Legion-Media

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Некоторые подробности о смерти дочери американского актера Томми Ли Джонса Виктории стали известны. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на источник.

По его информации, на теле не обнаружены травмы, свидетельствующие о насильственной смерти. Также полиция не нашла на месте происшествия следов наркотических веществ. Отмечается, что признаков самоубийства не было.

Ранее портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что Виктория найдена мертвой в отеле в Калифорнии.