Популярная американская ведущая назвала Брюса Уиллиса злым

Американская ведущая Мегин Келли раскрыла имена самых злых голливудских знаменитостей, с которыми ей приходилось работать. В этом списке оказался и Брюс Уиллис. Мегин утверждает, что «крепкий орешек» нещедрый и неблагородный.
Келли высказалась о Брюсе довольно сдержанно, так как сейчас он неизлечимо болен и, по ее собственным словам, ей неприятно говорить о нем в негативном ключе в данный период. Однако факт остается фактом: Брюс оказал на нее довольно неприятное впечатление.
В «черном списке» Мегин Келли оказались также Джейн Фонда, которая однажды довольно резко отреагировала на вопросы журналистки о пластических операциях, Эл Рокер и звезда популярнейшего шоу Эллен Дедженерес.
Впрочем, безоговорочно доверять Келли не стоит, ведь она и сама славится весьма провокационными и оскорбительными комментариями в адрес знаменитостей. Так, однажды она заявила, что Сидни Суини интересна публике только благодаря своей роскошной груди, а не актерским способностям.