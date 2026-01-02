Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Популярная американская ведущая назвала Брюса Уиллиса злым

Мегин Келли утверждает, что «крепкий орешек» нещедрый и неблагородный
Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Американская ведущая Мегин Келли раскрыла имена самых злых голливудских знаменитостей, с которыми ей приходилось работать. В этом списке оказался и Брюс Уиллис. Мегин утверждает, что «крепкий орешек» нещедрый и неблагородный.

Келли высказалась о Брюсе довольно сдержанно, так как сейчас он неизлечимо болен и, по ее собственным словам, ей неприятно говорить о нем в негативном ключе в данный период. Однако факт остается фактом: Брюс оказал на нее довольно неприятное впечатление.

В «черном списке» Мегин Келли оказались также Джейн Фонда, которая однажды довольно резко отреагировала на вопросы журналистки о пластических операциях, Эл Рокер и звезда популярнейшего шоу Эллен Дедженерес.

Впрочем, безоговорочно доверять Келли не стоит, ведь она и сама славится весьма провокационными и оскорбительными комментариями в адрес знаменитостей. Так, однажды она заявила, что Сидни Суини интересна публике только благодаря своей роскошной груди, а не актерским способностям.