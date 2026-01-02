Ярушин впервые прокомментировал свою схожесть с героиней сериала «Одни из нас»

Стас Ярушин впервые прокомментировал мемы со своим участием, основанные на его схожести с актрисой из сериала «Одни из нас». Оказывается, пока весь интернет веселился и ставил лайки под короткими видео со звездой «Универа», самому Ярушину было не до смеха. В личном блоге он обратился к фанатам, дав понять, что в какой-то момент шутки стали его задевать.
«Весь год я наблюдал за тем, как интернет-издания и некоторые СМИ говорили обо мне исключительно на мемные темы — темы, которые у меня не вызывают дикого восторга, потому что перемололи вдоль и поперек одно и то же. Придумайте что-то новое! И я не согласен с тем, что “лучше уж так говорят, чем никак”. А как же культура? Вот, например, напишите, что родной город Стаса Ярушина, Челябинск, станет культурной столицей в 2027 году! Нет? Это никому не надо, комментариев не будет. Вы же лучше напишите, что в Челябинске снимут очередную серию The Last of Stas. Я понимаю, это юмор, и я с большой самоиронией отношусь к этому, пока это не переходит границы», — высказался актер.
Он также отметил, что не обижен на публику, а просто хочет быть примером для молодежи и мотивировать ее на успех. Кстати, в новом году он всерьез намерен заняться этим вопросом и готовится удивлять поклонников.
