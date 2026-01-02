Ярушин впервые прокомментировал свою схожесть с героиней сериала «Одни из нас»

«Весь год я наблюдал за тем, как интернет-издания и некоторые СМИ говорили обо мне исключительно на мемные темы — темы, которые у меня не вызывают дикого восторга, потому что перемололи вдоль и поперек одно и то же. Придумайте что-то новое! И я не согласен с тем, что “лучше уж так говорят, чем никак”. А как же культура? Вот, например, напишите, что родной город Стаса Ярушина, Челябинск, станет культурной столицей в 2027 году! Нет? Это никому не надо, комментариев не будет. Вы же лучше напишите, что в Челябинске снимут очередную серию The Last of Stas. Я понимаю, это юмор, и я с большой самоиронией отношусь к этому, пока это не переходит границы», — высказался актер.