«Буратино» собрал свыше полумиллиарда рублей ко второму дню проката

Сборы «Буратино» превысили 226 миллионов рублей в первый день проката

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Общие кассовые сборы сказочного фильма «Буратино» уже во второй день проката превысили полмиллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Картина режиссера Игоря Волошина вышла в российский прокат 1 января.

«Общие сборы — 524 550 878 рублей», — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.

Предпродажи составили почти 184 миллиона рублей, а в стартовый день показала фильм собрал в прокате более 226 миллионов рублей. «Буратино» посмотрели уже порядка миллиона зрителей.

Исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином — Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Злодея Карабаса Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук.

Ранее Кино Mail задал вопросы звездам новой киносказки «Буратино» .