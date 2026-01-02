Ричмонд
Дженнифер Лопес высмеяла слова о том, что она «всегда голая» на сцене

Певица считает забавными комментарии о ее стиле в одежде и манерах

Актриса и певица Дженнифер Лопес ответила хейтерам на критику того, что она «всегда голая» на сцене. Ее цитирует New York Post.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсети

«Почему она всегда так делает? Почему она улыбается, когда фотографируется? Почему она всегда так одевается? Почему она не одевается в соответствии со своим возрастом? Отвечаю — если бы у тебя была такая задница, ты бы тоже был голым!» — заявила звезда.

Лопес поделилась, что находит забавными комментарии о ее стиле в одежде и манерах.

Певица была замужем четыре раза. В 1997—1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год — с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.