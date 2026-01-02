Одной из ключевых задач стал подрыв «моста» между мирами — эту роль взял на себя Мюррей Бауман, которому предстояло заложить взрывчатку и уничтожить портал после завершения операции по спасению детей и ликвидации Векны. Ситуацию осложнило вмешательство военных во главе с профессором Кеем: они отправились в Изнанку, чтобы захватить Оди, рассчитывая использовать ее кровь для создания новых мутантов. Кали убедила Одиннадцатую, что им обеим необходимо остаться в Изнанке во время взрыва, иначе охота со стороны военных никогда не прекратится.