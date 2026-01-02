Ричмонд
Чем закончился сериал «Очень странные дела»: итоги финальной серии

Почти десятилетняя история Хоукинса завершилась в первый день 2026 года. Рассказываем, чем закончился сериал «Очень странные дела» и как сложились судьбы ключевых персонажей
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Финн Вулфхарт в сериале «Очень странные дела»
Финн Вулфхарт в сериале «Очень странные дела»

После разрыва между реальностью и Изнанкой в финале четвертого сезона Векна перешел к открытому вторжению: два измерения начали сливаться, город стремительно разрушался, а улицы заполнили чудовища. Герои, прежде действовавшие разрозненно, поняли, что выжить и победить можно только вместе.

Все ключевые персонажи собрались в Хоукинсе, чтобы реализовать общий план: атаковать Векну одновременно в реальном мире и в его логове в Изнанке. Важную роль вновь сыграл Уилл, чья связь с альтернативным измерением стала критически значимой. В то же время Оди пришлось задействовать всю свою силу. Рассказываем, чем закончилась финальная серия «Очень странных дел» и как сложились судьбы ключевых героев.

Итоги финальной серии 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

В финальной серии герои объединили все силы, чтобы навсегда закрыть врата в Изнанку, остановить Векну и спасти похищенных им детей. Именно с помощью детей Векна планировал окончательно связать Хоукинс с Изнанкой, откуда на протяжении всего сериала в реальный мир проникали чудовища — демогоргоны, демо-псы, Гидра и Пожиратель разума.

Решающее сражение развернулось в руинах Хоукинса, где граница между мирами практически стерлась. Победа оказалась возможной только при одновременной атаке в реальности и в Изнанке, а также при полной координации всех участников плана.

Одной из ключевых задач стал подрыв «моста» между мирами — эту роль взял на себя Мюррей Бауман, которому предстояло заложить взрывчатку и уничтожить портал после завершения операции по спасению детей и ликвидации Векны. Ситуацию осложнило вмешательство военных во главе с профессором Кеем: они отправились в Изнанку, чтобы захватить Оди, рассчитывая использовать ее кровь для создания новых мутантов. Кали убедила Одиннадцатую, что им обеим необходимо остаться в Изнанке во время взрыва, иначе охота со стороны военных никогда не прекратится.

Оди и Кали при помощи Макс удалось проникнуть в сознание Векны и убедить Холли и других похищенных детей бежать. Однако план пошел не по сценарию: Векна ввел Хоппера в заблуждение, из-за чего Оди и Кали были вынуждены вернуться в Изнанку, где вместе с Хоппером попали в засаду военных. В ходе перестрелки Кали получила смертельное ранение.

Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)

Параллельно отряд под руководством Нэнси оказался в другом измерении, где столкнулся с Гидрой. Герои оказались на грани гибели, но ситуацию изменила Оди — она проникла внутрь чудовища, чтобы вступить в финальную схватку с Векной. Остальные отвлекали Гидру, ослабляя Векну и давая Оди шанс на решающий удар.

В финале Оди удалось победить Векну, а Джойс нанес контрольный удар, обезглавив его. Герои вернулись в Хоукинс, однако на выходе их уже поджидали военные. Чтобы завершить план и не допустить нового вторжения, Оди вновь вернулась в Изнанку. После этого произошел взрыв: альтернативное измерение разрушилось, а портал между мирами окончательно закрылся. Судьба Одиннадцатой в этот момент кажется неопределенной — создается впечатление, что героиня могла погибнуть, однако на самом деле она осталась живой, пусть и полностью обессиленной.

Уилл Байерс в результате победы окончательно освободился от связи с Изнанкой: его уникальная чувствительность, сыгравшая роль «радара» в финальной битве, исчезла вместе с уничтожением Векны. Хоппер и Джойс пережили финальные события и официально стали парой. Стив Харрингтон и Робин остались в живых и сохранили дружбу. Макс Мэйфилд удалось вернуть из комы, вызванной Векной, однако физическое восстановление еще впереди — рядом с ней Лукас и друзья.

В эпилоге действие переносится на несколько месяцев вперед. Хоукинс по-прежнему хранит следы катастрофы, но постепенно восстанавливается. В школе проходит выпускной: Дастина объявили лучшим учеником, Хоппер сделал предложение Джойс, а Стив, Нэнси, Джонатан и Робин собрались на вечеринке на крыше, где поделились новостями.

Джонатан стал режиссером, Нэнси устроилась в газету, а Стив начал тренировать  школьную бейсбольную команду. Главные герои вместо выпускного бала спустились в подвал к Майку, чтобы сыграть в «Подземелья и драконы» — такие вот странные дела.

Как сложились судьбы героев

Рассмотрим, чем закончились истории ключевых персонажей сериала «Очень странные дела».

Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)

Майк и Оди

Оди (Милли Бобби Браун) и Майк (Финн Вулфхард) пережили финальную битву, а их любовь и взаимная поддержка стали одним из ключей к победе. Оди полностью обессилена, но жива, и после всех испытаний у нее появляется шанс на счастливую жизнь.

Уилл Байерс

Окончательно освобождается от связи с Изнанкой. Уникальная чувствительность Уилла (Ноа Шнапп) помогла команде в решающий момент, но теперь он свободен от постоянного давления альтернативного мира.

Хоппер и Джойс

Герои выжили в финальной битве и официально стали парой. В эпилоге Хоппер (Дэвид Харбор) сделал предложение Джойс (Вайнона Райдер). 

Стив Харрингтон 

Пережил внутреннюю трансформацию и отказался от прежних мечтаний о большой семье. В эпилоге Стив (Джо Кири) начинает искать собственный путь и становится тренером школьной баскетбольной команды.

Робин

Выжила и сохранила дружбу со Стивом. В эпилоге Робин (Майя Хоук) участвует в школьной вечеринке и делится своими успехами. 

Дастин Хендерсон, Макс Мэйфилд, Лукас, Нэнси, Джонатан

Эти и другие персонажи сериала также остались живы. Дастин (Гейтен Матараццо) получает признание на выпускном, Макс (Сэди Синк) восстанавливается после последствий битвы при поддержке друзей и Лукаса (Калеб МакЛафлин), Джонатан (Чарли Хитон) становится режиссером, а Нэнси (Наталия Дайер) устраивается работать в газету. Все герои возвращаются к обычной жизни и наслаждаются долгожданным покоем после катастрофических событий.

Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)

Векна

Главные антагонист сериала — Векна (Джейми Кэмпбелл Бауэр). В финале он окончательно уничтожен командой. Угрозы реальному миру больше нет. 

Будет ли продолжение сериала «Очень странные дела»

Пятый сезон сериала стал последним — история завершилась, и добро навсегда победило зло. Однако фанатов ждет спин-офф — он будет посвящен новой мифологии сериала. Известно, что в спин-оффе речь пойдет о загадочном камне из воспоминаний Генри. При этом Изнанка затрагиваться не будет. Братья Даффер активно участвуют в разработке, но шоураннерами не выступят. 

Также в 2026 году на Netflix выйдет анимационный спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го», события которого развернутся между вторым и третьим сезоном оригинального сериала.