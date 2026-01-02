После разрыва между реальностью и Изнанкой в финале четвертого сезона Векна перешел к открытому вторжению: два измерения начали сливаться, город стремительно разрушался, а улицы заполнили чудовища. Герои, прежде действовавшие разрозненно, поняли, что выжить и победить можно только вместе.
Все ключевые персонажи собрались в Хоукинсе, чтобы реализовать общий план: атаковать Векну одновременно в реальном мире и в его логове в Изнанке. Важную роль вновь сыграл Уилл, чья связь с альтернативным измерением стала критически значимой. В то же время Оди пришлось задействовать всю свою силу. Рассказываем, чем закончилась финальная серия «Очень странных дел» и как сложились судьбы ключевых героев.
Итоги финальной серии 5-го сезона сериала «Очень странные дела»
В финальной серии герои объединили все силы, чтобы навсегда закрыть врата в Изнанку, остановить Векну и спасти похищенных им детей. Именно с помощью детей Векна планировал окончательно связать Хоукинс с Изнанкой, откуда на протяжении всего сериала в реальный мир проникали чудовища — демогоргоны, демо-псы, Гидра и Пожиратель разума.
Решающее сражение развернулось в руинах Хоукинса, где граница между мирами практически стерлась. Победа оказалась возможной только при одновременной атаке в реальности и в Изнанке, а также при полной координации всех участников плана.
Одной из ключевых задач стал подрыв «моста» между мирами — эту роль взял на себя Мюррей Бауман, которому предстояло заложить взрывчатку и уничтожить портал после завершения операции по спасению детей и ликвидации Векны. Ситуацию осложнило вмешательство военных во главе с профессором Кеем: они отправились в Изнанку, чтобы захватить Оди, рассчитывая использовать ее кровь для создания новых мутантов. Кали убедила Одиннадцатую, что им обеим необходимо остаться в Изнанке во время взрыва, иначе охота со стороны военных никогда не прекратится.
Оди и Кали при помощи Макс удалось проникнуть в сознание Векны и убедить Холли и других похищенных детей бежать. Однако план пошел не по сценарию: Векна ввел Хоппера в заблуждение, из-за чего Оди и Кали были вынуждены вернуться в Изнанку, где вместе с Хоппером попали в засаду военных. В ходе перестрелки Кали получила смертельное ранение.
Параллельно отряд под руководством Нэнси оказался в другом измерении, где столкнулся с Гидрой. Герои оказались на грани гибели, но ситуацию изменила Оди — она проникла внутрь чудовища, чтобы вступить в финальную схватку с Векной. Остальные отвлекали Гидру, ослабляя Векну и давая Оди шанс на решающий удар.
В финале Оди удалось победить Векну, а Джойс нанес контрольный удар, обезглавив его. Герои вернулись в Хоукинс, однако на выходе их уже поджидали военные. Чтобы завершить план и не допустить нового вторжения, Оди вновь вернулась в Изнанку. После этого произошел взрыв: альтернативное измерение разрушилось, а портал между мирами окончательно закрылся. Судьба Одиннадцатой в этот момент кажется неопределенной — создается впечатление, что героиня могла погибнуть, однако на самом деле она осталась живой, пусть и полностью обессиленной.
Уилл Байерс в результате победы окончательно освободился от связи с Изнанкой: его уникальная чувствительность, сыгравшая роль «радара» в финальной битве, исчезла вместе с уничтожением Векны. Хоппер и Джойс пережили финальные события и официально стали парой. Стив Харрингтон и Робин остались в живых и сохранили дружбу. Макс Мэйфилд удалось вернуть из комы, вызванной Векной, однако физическое восстановление еще впереди — рядом с ней Лукас и друзья.
В эпилоге действие переносится на несколько месяцев вперед. Хоукинс по-прежнему хранит следы катастрофы, но постепенно восстанавливается. В школе проходит выпускной: Дастина объявили лучшим учеником, Хоппер сделал предложение Джойс, а Стив, Нэнси, Джонатан и Робин собрались на вечеринке на крыше, где поделились новостями.
Джонатан стал режиссером, Нэнси устроилась в газету, а Стив начал тренировать школьную бейсбольную команду. Главные герои вместо выпускного бала спустились в подвал к Майку, чтобы сыграть в «Подземелья и драконы» — такие вот странные дела.
Как сложились судьбы героев
Рассмотрим, чем закончились истории ключевых персонажей сериала «Очень странные дела».
Майк и Оди
Оди (Милли Бобби Браун) и Майк (Финн Вулфхард) пережили финальную битву, а их любовь и взаимная поддержка стали одним из ключей к победе. Оди полностью обессилена, но жива, и после всех испытаний у нее появляется шанс на счастливую жизнь.
Уилл Байерс
Окончательно освобождается от связи с Изнанкой. Уникальная чувствительность Уилла (Ноа Шнапп) помогла команде в решающий момент, но теперь он свободен от постоянного давления альтернативного мира.
Хоппер и Джойс
Герои выжили в финальной битве и официально стали парой. В эпилоге Хоппер (Дэвид Харбор) сделал предложение Джойс (Вайнона Райдер).
Стив Харрингтон
Пережил внутреннюю трансформацию и отказался от прежних мечтаний о большой семье. В эпилоге Стив (Джо Кири) начинает искать собственный путь и становится тренером школьной баскетбольной команды.
Робин
Выжила и сохранила дружбу со Стивом. В эпилоге Робин (Майя Хоук) участвует в школьной вечеринке и делится своими успехами.
Дастин Хендерсон, Макс Мэйфилд, Лукас, Нэнси, Джонатан
Эти и другие персонажи сериала также остались живы. Дастин (Гейтен Матараццо) получает признание на выпускном, Макс (Сэди Синк) восстанавливается после последствий битвы при поддержке друзей и Лукаса (Калеб МакЛафлин), Джонатан (Чарли Хитон) становится режиссером, а Нэнси (Наталия Дайер) устраивается работать в газету. Все герои возвращаются к обычной жизни и наслаждаются долгожданным покоем после катастрофических событий.
Векна
Главные антагонист сериала — Векна (Джейми Кэмпбелл Бауэр). В финале он окончательно уничтожен командой. Угрозы реальному миру больше нет.
Будет ли продолжение сериала «Очень странные дела»
Пятый сезон сериала стал последним — история завершилась, и добро навсегда победило зло. Однако фанатов ждет спин-офф — он будет посвящен новой мифологии сериала. Известно, что в спин-оффе речь пойдет о загадочном камне из воспоминаний Генри. При этом Изнанка затрагиваться не будет. Братья Даффер активно участвуют в разработке, но шоураннерами не выступят.
Также в 2026 году на Netflix выйдет анимационный спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го», события которого развернутся между вторым и третьим сезоном оригинального сериала.