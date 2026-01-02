Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Шукшина высказалась о конфликте с сестрой: «Выигрываю все суды»

Актриса отказалась обсуждать конфликт с родственницей на ток-шоу
Мария Шукшина
Мария ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Шукшина в интервью aif.ru раскрыла детали конфликта с сестрой Ольгой.

По словам звезды, она не намерена выносить семейный скандал в публичное поле. Она отметила, что была приглашена на различные ток-шоу, но не хочет пиариться за счет происходящего.

«Я выигрываю все суды и не афиширую это никак. Зачем мне это? А то, что меня полощат везде, так не буду ни перед кем и ни за что оправдываться. Я же знаю, в чем заключается истина, всю правду знаю. Тут главное быть в ладу со своей совестью и для меня это гораздо важнее, чем всему миру рассказывать, какая же я хорошая и замечательная, что сестра у меня плохая», — заявила Шукшина.

Актриса поделилась, что ее часто провоцируют вопросами, однако она непреклонна.

После кончины Василия Шукшина права на все творения писателя были поделены между родственниками. По 2/10 получила Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии, но Ольга оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, утверждая, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

Ранее стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину лишили творческого наследия покойного мужа Василия Шукшина.