Самбурская резко ответила девушке, которая обнародовала переписку с Кологривым

Актриса раскритиковала блогершу за видео с личной перепиской
Настасья Самбурская, фото: пресс-служба
Настасья Самбурская, фото: пресс-служба

Актриса Настасья Самбурская раскритиковала блогершу Екатерину в соцсети. Звезде не понравился видеоролик, на котором блогерша показала переписку с Никитой Кологривым.

Екатерина опубликовала видео и рассказала, что ее заблокировал Кологривый после того, как написал ей и спросил, состоит ли блогерша в отношениях. Та призналась, что ее сердце занято, после чего актер решил поступить «как джентельмен» и заблокировал блогершу.

«Шанс, что подпишется и напишет Никита Кологривый, а потом заблокирует, очень мал, но никогда не равен нулю», — подписала Екатерина видеоролик.

Самбурская ополчилась на блогершу и написала гневный комментарий в ее адрес.

«Когда сама по себе ты невероятно скучная и ничем, кроме личика, не примечательна, то единственный способ хоть как-то о себе заявить, это выставить личную переписку и показать свою значимость — через косвенное соприкосновение с известным человеком. Сочувствую», — заявила актриса.

Ранее Самбурская пошутила о смене профессии.