Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

Экранизация знаменитой сказки о Буратино начала прокат с внушительных финансовых результатов. Картина, вышедшая на большие экраны 1 января, за первые сутки показа заработала свыше 226,6 миллиона рублей. Такие данные зафиксированы в единой федеральной автоматизированной системе учета кинопоказов, пишет URA.RU.
Старт проката пришелся на 1 января 2026 года, и уже в день премьеры сборы превысили отметку в 226 миллионов рублей. Из-за повышенного спроса билеты на многие сеансы были выкуплены заранее, а ряд кинотеатров принял решение увеличить количество показов, чтобы справиться с наплывом зрителей.
Дополнительное внимание к фильму привлекла и символическая дата релиза. Новая версия «Буратино» появилась ровно спустя полвека после выхода телевизионного фильма «Приключения Буратино», впервые показанного 1 января 1976 года и ставшего классикой советского экрана.
Режиссером современной адаптации выступил Игорь Волошин. В основе сюжета лежит произведение Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Фильм рассказывает историю деревянного мальчика, который проходит через череду испытаний, стремясь доказать свою значимость и вернуть безусловную любовь папы Карло.
Отдельным подарком для поклонников оригинальной версии стало участие композитора Алексея Рыбникова. Народный артист России, написавший музыку к фильму 1975 года, создал саундтрек и для новой картины, в том числе использовав узнаваемые мелодии. В актерском составе задействованы Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие известные артисты.
Ранее Федор Бондарчук рассказал, что изначально не рассматривал возможность передать роль Карабаса Барабаса в «Буратино» кому-либо другому.