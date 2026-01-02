Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

Старт проката пришелся на 1 января 2026 года, и уже в день премьеры сборы превысили отметку в 226 миллионов рублей. Из-за повышенного спроса билеты на многие сеансы были выкуплены заранее, а ряд кинотеатров принял решение увеличить количество показов, чтобы справиться с наплывом зрителей.