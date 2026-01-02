Джордж Клуни ответил Трампу на шутку о получении гражданства Франции

Трамп назвал Клуни и его жену Амаль «двумя худшими политическими прогнозистами всех времен». Он отметил, что супруги стали гражданами Франции, которая находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за абсолютно пугающего отношения французов к иммиграции, во многом похожего на то, что было при в США при президенте «сонном Джо Байдене».