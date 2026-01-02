Ричмонд
Нагиев впервые прокомментировал свое высказывание о военных фильмах

Актер пожаловался, что из его слов «сделали атаку» на него и его страну
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Российский актер Дмитрий Нагиев в новогоднем обращении в соцсетях прокомментировал скандал вокруг высказываний на премьере фильма «Елки 12». Звезда кино в соцсети пожаловался, что из его слов «сделали атаку» на него и его страну.

«Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всем. Победы разума над глупостью, грязью и суетой!» — обратился Нагиев к подписчикам.

Также актер пожелал россиянам добра, нежности и любви.

Ранее Дмитрий Нагиев, отвечая на вопросы журналистов на премьере «Елок 12», объяснил популярность новогодней франшизы тем, что зрители устали от военной тематики в кино. По его словам, сейчас выходит «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет». Слова актера вызвали общественный резонанс.

В свою очередь, с призывом признать Нагиева иноагентом выступил депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев. Он заявил, что к нему обратились обеспокоенные словами актера жители Курской области, в том числе участники специальной военной операции.

В ответ на это депутат Светлана Бессараб подчеркнула, что признавать артистов иноагентами только на основании их слов недопустимо.