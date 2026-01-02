Аудитория платформы «Москино» превысила 3 млн пользователей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Киноплатформе «Москино» за два с лишним года с момента открытия удалось привлечь около 3,1 млн пользователей — зрителей и кинематографистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
«Киноплатформа “Москино”: аудитория выросла на 145% — около 3,1 млн пользователей», — написал он.
Градоначальник рассказал о работе столичной киноиндустрии в 2025 году. Так, площадь кинопарка «Москино» выросла почти в два раза — до 356 га. Появились новые масштабные локации: «Современная Москва», «Провинциальные города Европы», «Рейхстаг», «Москва времен конструктивизма», «Города Ближнего и Среднего Востока», «Русский средневековый город». В 2025 году здесь сняли 100 проектов, парк посетили более 500 тыс. человек.
На кинозаводе «Москино» в 2025 году открылись два новых павильона, включая комплекс для съемок с транспортом и студию с крупнейшим в России LED-экраном (площадь свыше 300 кв. м).
На киностудии Горького продолжается модернизация, уже построены производственно-павильонный комплекс, центр костюма и реквизита, отреконструирован кинозал «Горький холл» на 300 мест. Сеть «Москино» выросла до 20 кинотеатров. В 2025 году здесь показано более 290 новинок, включая 69 российских премьер. Количество зрителей выросло на 22%.
Киноплатформа «Москино» была запущена 20 сентября 2023 года, она обеспечивает быстрый доступ к согласованию локаций и съемочной инфраструктуре Москвы: крупнейшим киностудиям, реквизиту, костюмам и мерам поддержки кинопроизводителей. Также на платформе доступны каталоги, содержащие более 60 тыс. наименований костюмов и реквизита.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 2 декабря подписал указ о передаче 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга.