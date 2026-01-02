Аудитория платформы «Москино» превысила 3 млн пользователей

Градоначальник рассказал о работе столичной киноиндустрии в 2025 году. Так, площадь кинопарка «Москино» выросла почти в два раза — до 356 га. Появились новые масштабные локации: «Современная Москва», «Провинциальные города Европы», «Рейхстаг», «Москва времен конструктивизма», «Города Ближнего и Среднего Востока», «Русский средневековый город». В 2025 году здесь сняли 100 проектов, парк посетили более 500 тыс. человек.