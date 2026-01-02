СМИ: дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

Дочь американского актера, режиссера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.
В публикации отмечается, что смерть 34-летней Виктории констатировали медики, прибывшие по вызову.
«На данный момент причина смерти остается неизвестной, и официальные лица не предоставили дополнительных подробностей», — говорится в публикации.
