СМИ: дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

TMZ: женщине было 34 года
Томми Ли Джонс
Томми Ли ДжонсИсточник: Alloverpress

Дочь американского актера, режиссера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.

В публикации отмечается, что смерть 34-летней Виктории констатировали медики, прибывшие по вызову.

«На данный момент причина смерти остается неизвестной, и официальные лица не предоставили дополнительных подробностей», — говорится в публикации.

15 декабря актера и режиссера Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. У обоих были рваные ножевые раны. Опознать тела было сложно из-за случившегося пожара.