Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зепюр Брутян показала романтичное новогоднее видео с Павлом Прилучным

Звездная пара отметила Новый год дома

Зепюр Прилучная-Брутян показала, как они с Павлом Прилучным и их сыном Микаэлем встретили Новый год.

Зелюр Брутян и Павел Прилучный
Зелюр Брутян и Павел Прилучный

Пара предпочла отметить праздник в уютной семейной обстановке. Актриса накрыла роскошный стол, затем они с супругом закружились в танце и поздравили подписчиков с праздником. Завершилось всё ярким новогодним салютом.

К слову, Зепюр и Прилучный — не единственный, кто отметил Новый год в кругу семьи. «На домашнем» в этот раз были Анна Седокова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Оксана Самойлова и певица Ханна. Как другие российские звёзды начали этот год — читайте здесь.

Ранее Павел Прилучный впервые за долгое время вышел в свет с женой.