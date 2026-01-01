Зепюр Брутян показала романтичное новогоднее видео с Павлом Прилучным

К слову, Зепюр и Прилучный — не единственный, кто отметил Новый год в кругу семьи. «На домашнем» в этот раз были Анна Седокова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Оксана Самойлова и певица Ханна. Как другие российские звёзды начали этот год — читайте здесь.