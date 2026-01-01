Зепюр Брутян показала романтичное новогоднее видео с Павлом Прилучным

Зепюр Прилучная-Брутян показала, как они с Павлом Прилучным и их сыном Микаэлем встретили Новый год.
Пара предпочла отметить праздник в уютной семейной обстановке. Актриса накрыла роскошный стол, затем они с супругом закружились в танце и поздравили подписчиков с праздником. Завершилось всё ярким новогодним салютом.
К слову, Зепюр и Прилучный — не единственный, кто отметил Новый год в кругу семьи. «На домашнем» в этот раз были Анна Седокова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Оксана Самойлова и певица Ханна. Как другие российские звёзды начали этот год — читайте здесь.
Ранее Павел Прилучный впервые за долгое время вышел в свет с женой.