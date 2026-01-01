Анджелина Джоли выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о переезде

Актриса Анджелина Джоли выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о скором переезде из США. Об этом сообщает издание People. По его данным, особняк актрисы уже числится в базе данных агентства по недвижимости как предназначенный к продаже в ближайшее время.
Источник портала добавил, что Энджи намерена уехать не только из Калифорнии, но и из США вообще. Экранная миссис Смит хочет покинуть страну и провести остаток жизни в местах, которые дороги её сердцу.
Переехать Джоли намерена по окончании всех судов с бывшим мужем Брэдом Питтом. Вероятнее всего, актриса отправится во Францию, где живёт большая часть её друзей. По некоторым данным, Анджелина хочет жить на две страны. Вторая — Камбоджа, которая сыграла в ее жизни огромную роль. Во-первых, потому что там проходили съемки одной из важных в фильмографии Джоли кинокартины, а во-вторых, потому что именно оттуда первый приёмный сын актрисы и её экс-супруга Мэддокс.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли возмущена решением суда в пользу Брэда Питта.