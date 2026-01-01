Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Зверополис 2» стал самым кассовым мультфильмом Disney

Лента опередила «Холодное сердце 2», став самой кассовой у Disney

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым анимационным фильмом студии Disney за всю историю, собрав 1,46 миллиарда долларов в мировом прокате, сообщает журнал Variety.

«Зверополис 2» превзошел предыдущего рекордсмена — мультфильм «Холодное сердце 2», который собрал 1,45 миллиарда долларов в 2019 году.

Новый рекордсмен собрал 333 миллиона долларов в США и колоссальные 1,13 миллиарда долларов за рубежом.

Как отмечается, фильм имел огромный успех в Китае, где голливудская продукция в последние годы обычно проваливалась. Только в китайском прокате «Зверополис 2» уже преодолел отметку в 500 миллионов долларов.

«Зверополис 2» — продолжение популярного мультфильма, где кролик-полицейский по имени Джуди и лис Ник вместе расследуют загадочные преступления.

Ранее стало известно, что китайцы массово приходят с собаками на показ «Зверополиса 2».