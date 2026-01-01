«Зверополис 2» стал самым кассовым мультфильмом Disney

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым анимационным фильмом студии Disney за всю историю, собрав 1,46 миллиарда долларов в мировом прокате, сообщает журнал Variety.
«Зверополис 2» превзошел предыдущего рекордсмена — мультфильм «Холодное сердце 2», который собрал 1,45 миллиарда долларов в 2019 году.
Новый рекордсмен собрал 333 миллиона долларов в США и колоссальные 1,13 миллиарда долларов за рубежом.
Как отмечается, фильм имел огромный успех в Китае, где голливудская продукция в последние годы обычно проваливалась. Только в китайском прокате «Зверополис 2» уже преодолел отметку в 500 миллионов долларов.
«Зверополис 2» — продолжение популярного мультфильма, где кролик-полицейский по имени Джуди и лис Ник вместе расследуют загадочные преступления.
Ранее стало известно, что китайцы массово приходят с собаками на показ «Зверополиса 2».