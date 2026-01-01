«Чебурашка 2» может побить сборы «Волшебника изумрудного города»

«Я думаю, что [собрать] 6,7 млрд будет сложно, потому что [вместе с ним в прокат выходят] “Простоквашино” и “Буратино”. Но [сборы в] 5 млрд я ожидаю. 4,5 [млрд] — это минимум. Я говорю не про новогодние праздники, а в целом про прокат. Он будет идти 3 или 4 месяца. В некоторых кинотеатрах первая часть, например, крутилась до лета», — сказала Захарова.