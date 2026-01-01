Ричмонд
Жена Брюса Уиллиса обратилась к мужу по особому поводу

«Время остановилось»
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

31 декабря — особенная дата в семье Брюса Уиллиса. Его супруга Эмма Хеминг рассказала, что сегодня ровно 18 лет с тех пор, как они начали встречаться. «В этот день он стал моим бойфрендом. После одного поцелуя в макушку время остановилось. Мне так повезло, что я познала такую любовь», — написала она в личном блоге.

История любви Брюса и Эммы началась в 2007-м во время совместного отпуска на островах Теркс и Кайкос. «Я увидела Брюса с другой стороны — он был семейным человеком. В той поездке я по-настоящему влюбилась в него», — вспоминала она в интервью.

У пары две дочери: Мэйбл Рэй, 2012 года рождения, и Эвелин Пенн, которая появилась на свет в мае 2014 года. У Брюса Уиллиса также есть три дочери от предыдущего брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула.

В феврале 2023 года у актёра диагностировали лобно-височную деменцию. В этом году Эмма призналась, что отселила супруга в другой дом, где за ним ухаживает обслуживающий персонал. Недавно она призналась, что их дочери уже оплакивают отца.

Ранее Эмма Хеминг призналась, что скорбит в преддверии Рождества.