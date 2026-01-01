Жена Брюса Уиллиса обратилась к мужу по особому поводу

31 декабря — особенная дата в семье Брюса Уиллиса. Его супруга Эмма Хеминг рассказала, что сегодня ровно 18 лет с тех пор, как они начали встречаться. «В этот день он стал моим бойфрендом. После одного поцелуя в макушку время остановилось. Мне так повезло, что я познала такую любовь», — написала она в личном блоге.