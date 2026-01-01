Беглов: «Ленфильм» в новом статусе будет ядром производства патриотического кино

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о передаче 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. В документе отмечалось, что это делается в целях развития кинопроизводства в Российской Федерации. Согласно указу, правительству РФ в 6-месячный срок необходимо обеспечить передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга.