Беглов: «Ленфильм» в новом статусе будет ядром производства патриотического кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Киностудия «Ленфильм», переданная в собственность Санкт-Петербурга, станет ядром производства патриотического кино. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в новогоднем обращении к жителям Петербурга.
«Благодаря президенту мы вернули городу киностудию “Ленфильм”, которая станет ядром производства патриотического кино», — сказал губернатор.
Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о передаче 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. В документе отмечалось, что это делается в целях развития кинопроизводства в Российской Федерации. Согласно указу, правительству РФ в 6-месячный срок необходимо обеспечить передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга.
Беглов и министр культуры Ольга Любимова ранее обсуждали возможность развития «Ленфильма» в качестве всероссийского центра создания патриотического и исторического кино. При этом отмечалось, что «Ленфильм» будет оставаться производственной базой для съемок фильмов других кинокомпаний.