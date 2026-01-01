Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов: «Ленфильм» в новом статусе будет ядром производства патриотического кино

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о передаче 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга
Ленфильм
ЛенфильмИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Киностудия «Ленфильм», переданная в собственность Санкт-Петербурга, станет ядром производства патриотического кино. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в новогоднем обращении к жителям Петербурга.

«Благодаря президенту мы вернули городу киностудию “Ленфильм”, которая станет ядром производства патриотического кино», — сказал губернатор.

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о передаче 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. В документе отмечалось, что это делается в целях развития кинопроизводства в Российской Федерации. Согласно указу, правительству РФ в 6-месячный срок необходимо обеспечить передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга.

Беглов и министр культуры Ольга Любимова ранее обсуждали возможность развития «Ленфильма» в качестве всероссийского центра создания патриотического и исторического кино. При этом отмечалось, что «Ленфильм» будет оставаться производственной базой для съемок фильмов других кинокомпаний.