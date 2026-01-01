Дочь Рязанова прокомментировала продолжение «Иронии судьбы»

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Фильм «Ирония судьбы. Продолжение» исказил финал оригинальной картины и лишил зрителя того ощущения завершенности, с которым он выходил после просмотра первого фильма. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга Рязанова.
«Продолжение, на мой взгляд, лишило финал первого фильма смысла и исказило то ощущение, с которым зритель выходил после просмотра оригинальной картины», — сказала она, отметив, что первая «Ирония судьбы» была художественно завершенной историей и не нуждалась в дальнейшем развитии.
По словам Рязановой, при создании фильма в семье режиссера его не воспринимали как будущий культовый проект.
«Это была обычная работа. Никто тогда не думал, что фильм станет традицией», — подчеркнула она.
Интерес зрителей к картине на протяжении десятилетий, по ее мнению, объясняется завершенным сюжетом, узнаваемыми характерами и интонацией, близкой зрителю.
«Фильм продолжают смотреть из года в год именно потому, что он очень точно попадает в человеческие чувства и жизненные ситуации», — добавила Рязанова.
Оригинальная картина отмечает 50-летие и на протяжении десятилетий остается одним из самых популярных новогодних фильмов в России, традиционно входя в праздничную телепрограмму и собирая у экранов многомиллионную аудиторию.
Ранее британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов.