Дочь Рязанова прокомментировала продолжение «Иронии судьбы»

Картина исказила финал оригинального фильма, считает она
Константин Хабенский, Елизавета Боярская: «Ирония судьбы. Продолжение»
Константин Хабенский, Елизавета Боярская: «Ирония судьбы. Продолжение»Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Фильм «Ирония судьбы. Продолжение» исказил финал оригинальной картины и лишил зрителя того ощущения завершенности, с которым он выходил после просмотра первого фильма. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга Рязанова.

«Продолжение, на мой взгляд, лишило финал первого фильма смысла и исказило то ощущение, с которым зритель выходил после просмотра оригинальной картины», — сказала она, отметив, что первая «Ирония судьбы» была художественно завершенной историей и не нуждалась в дальнейшем развитии.

По словам Рязановой, при создании фильма в семье режиссера его не воспринимали как будущий культовый проект.

«Это была обычная работа. Никто тогда не думал, что фильм станет традицией», — подчеркнула она.

Интерес зрителей к картине на протяжении десятилетий, по ее мнению, объясняется завершенным сюжетом, узнаваемыми характерами и интонацией, близкой зрителю.

«Фильм продолжают смотреть из года в год именно потому, что он очень точно попадает в человеческие чувства и жизненные ситуации», — добавила Рязанова.

Оригинальная картина отмечает 50-летие и на протяжении десятилетий остается одним из самых популярных новогодних фильмов в России, традиционно входя в праздничную телепрограмму и собирая у экранов многомиллионную аудиторию.

Ранее британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов.