Дочь Рязанова прокомментировала продолжение «Иронии судьбы»

«Продолжение, на мой взгляд, лишило финал первого фильма смысла и исказило то ощущение, с которым зритель выходил после просмотра оригинальной картины», — сказала она, отметив, что первая «Ирония судьбы» была художественно завершенной историей и не нуждалась в дальнейшем развитии.