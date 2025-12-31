Том Хиддлстон стал отцом во второй раз

Актер состоит в отношениях с Зави Эштон с 2019 года. Звезды сблизились во время работы над пьесой «Предательство». Они долгое время скрывали свои отношения. Однако в сентябре 2021 года влюбленные подтвердили свой роман. В марте 2022-го появились слухи о помолвке пары. Причиной послужило то, что журналисты заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки. В конце октября 2022 года Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями.