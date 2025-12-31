Кэти Перри воссоединилась с Орландо Блумом ради дочери после расставания

Кэти Перри и Орландо Блум встретились, чтобы сводить свою 5-летнюю дочь на мюзикл «Паддингтон» в Лондоне. Актер также пригласил на мероприятие 14-летнего сына Флинна от его бывшей жены Миранды Керр. Певица и артист сфотографировались с детьми и актерами мюзикла на фоне декораций.