Кэти Перри воссоединилась с Орландо Блумом ради дочери после расставания

Певица пришла на спектакль с Орландо Блумом и дочерью Дейзи Дав
Кэти Перри с Орландо Блумом, фото: соцсети
Кэти Перри с Орландо Блумом, фото: соцсети

Певица Кэти Перри воссоединилась с бывшим возлюбленным, актером Орландо Блумом, ради дочери Дейзи Дав. Об этом сообщает издание Page Six.

Кэти Перри и Орландо Блум встретились, чтобы сводить свою 5-летнюю дочь на мюзикл «Паддингтон» в Лондоне. Актер также пригласил на мероприятие 14-летнего сына Флинна от его бывшей жены Миранды Керр. Певица и артист сфотографировались с детьми и актерами мюзикла на фоне декораций.

Кэти Перри состояла в отношениях с Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав.

25 июня 2025-го издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений.

Сейчас певица состоит в отношениях с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. 