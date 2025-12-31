Ричмонд
Сценарист Гая Ричи похвалил Безрукова и вдохновился Бекмамбетовым

Сценарист Айван Аткинсон не исключил будущих проектов с российскими актерами
Сергей Безруков в сериале «Бригада»
Сценарист Айван Аткинсон, который известен по работам с режиссером Гаем Ричи, рассказал о возможном сотрудничестве с российскими актерами. Его цитирует ТАСС.

«Мне показывали несколько фотографий российских гангстеров из русского кино. Они все очень фактурные ребята, особенно Сергей Безруков. В прошлых фильмах Гая Ричи снималось несколько актеров из России, но про будущие проекты, которые сейчас в работе, к сожалению, пока нечего рассказать», — поделился Аткинсон.

Сценарист допустил, что в будущем может начать работать с актерами и режиссерами из России. По словам Аткинсона, «в будущем было бы замечательно» снять в своих проектах российских артистов. Также он заявил, что вдохновляется Тимуром Бекмамбетовым.

«Мне очень нравится Тимур Бекмамбетов, который снял “Ночной дозор” и “Дневной дозор”. Он очень меня вдохновляет, это очень инновационное и визуально богатое кино. Мне кажется, он потрясающе талантливый режиссер. В прошлом году я с ним общался по некоторым проектам и хотел бы что-то сделать с ним в будущем», — рассказал Аткинсон.

Ранее британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов.