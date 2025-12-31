Сценарист Гая Ричи похвалил Безрукова и вдохновился Бекмамбетовым

«Мне очень нравится Тимур Бекмамбетов, который снял “Ночной дозор” и “Дневной дозор”. Он очень меня вдохновляет, это очень инновационное и визуально богатое кино. Мне кажется, он потрясающе талантливый режиссер. В прошлом году я с ним общался по некоторым проектам и хотел бы что-то сделать с ним в будущем», — рассказал Аткинсон.