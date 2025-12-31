Ричмонд
Мэл Гибсон и Розалинд Росс расстались после девяти лет отношений

Сообщается, что знаменитости продолжают вместе заниматься воспитанием 8-летнего сына Ларса
Розалинд Росс и Мэл Гибсон
Розалинд Росс и Мэл ГибсонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Голливудский актер Мэл Гибсон и сценаристка Розалинд Росс расстались после девяти лет отношений. Об этом сообщает издание People со ссылкой на слова экс-влюбленных.

«Хотя нам грустно закрывать эту главу нашей жизни, мы благословлены прекрасным сыном и продолжим быть для него самыми лучшими родителями», — передает таблоид слова звезд.

По информации журналистов, Мэл Гибсон и Розалинд Росс хотели разойтись еще около года назад, однако о решении актера и сценаристки стало известно только сейчас. Сообщается, что знаменитости продолжают вместе заниматься воспитанием 8-летнего сына Ларса.

Мэл Гибсон и Розалинд Росс познакомились через общих друзей в 2014 году, после чего стали встречаться. В 2017 году у влюбленных родился сын, за несколько дней до того, как актер был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильм «По соображениям совести».

Ранее стало известно, что Мэл Гибсон выпустит два сиквела фильма «Страсти Христовы».