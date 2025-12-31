Британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов

«На пути настоящей любви встречается множество нелепых препятствий, а главные герои разжигают славянскую тоску, часто доставая гитару, чтобы спеть одну из потрясающих песен Микаэла Таривердиева. По мере того как ночь становится всё длиннее, нарастает эпичность, но в то же время интимность, своего рода “импорт” в духе Кесьлёвского», — описали «Иронию судьбы» в The Guardian.