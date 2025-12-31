Аглаю Тарасову заметили в подмосковном ресторане

Домодедовский суд Подмосковья приговорил Тарасову к трем годам условно 26 ноября. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала. Тарасова признавалась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.