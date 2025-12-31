Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аглаю Тарасову заметили в подмосковном ресторане

Актриса вместе с подругами была замечена в одном из ресторанов в Подмосковье
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова вместе с подругами была замечена в одном из ресторанов в Подмосковье. Видеоролик опубликовал Life со ссылкой на SHOT.

Согласно информации издания, звезда «Холопа» отмечала Новый год в ресторане «Марья Моревна» в Звенигороде. Вместе с Тарасовой в заведении была Юлия Топольницкая.

Тарасова была одета в темную толстовку и надела капюшон, чтобы спрятаться от гостей ресторана. Актриса также предпочла отказаться от макияжа.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

Домодедовский суд Подмосковья приговорил Тарасову к трем годам условно 26 ноября. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала. Тарасова признавалась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.

Ранее Ида Галич высказалась о появлении Аглаи Тарасовой на вечеринке после скандала.