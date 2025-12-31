Рассекречен роман Марка Эйдельштейна с художницей на 10 лет старше

Модель Маша Миногарова рассекретила новый роман российского актера Марка Эйдельштейна. Видео с участием Миногаровой вышло на YouTube-канале Ксении Собчак. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
По словам Миногаровой, 23-летний Эйдельштейн встречается с британской художницей на 10 лет старше него.
«Я видела в Париже несколько раз его с … Надей Ли Коэн! Прикинь?» — поделилась она.
Миногарова напомнила, что эта художница, фотограф и режиссер делала, в частности, рекламу для Ким Кардашьян и A$AP Rocky.
Собчак отметила, что роман мог бы объяснить то, как легко звезда «Аноры» влился в «западную тусовку».
Ранее Марк Эйдельштейн посетил модный показ в Париже.