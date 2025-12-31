Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Рассекречен роман Марка Эйдельштейна с художницей на 10 лет старше

Модель Миногарова: актер встречается с художницей Коэн
Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Модель Маша Миногарова рассекретила новый роман российского актера Марка Эйдельштейна. Видео с участием Миногаровой вышло на YouTube-канале Ксении Собчак. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

По словам Миногаровой, 23-летний Эйдельштейн встречается с британской художницей на 10 лет старше него.

«Я видела в Париже несколько раз его с … Надей Ли Коэн! Прикинь?» — поделилась она.

Миногарова напомнила, что эта художница, фотограф и режиссер делала, в частности, рекламу для Ким Кардашьян и A$AP Rocky.

Собчак отметила, что роман мог бы объяснить то, как легко звезда «Аноры» влился в «западную тусовку».

Ранее Марк Эйдельштейн посетил модный показ в Париже.