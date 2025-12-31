Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребенка

Актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг станут родителями во второй раз. Об этом Бардо рассказала в соцсети.
Звезда опубликовала кадры, на которых супруг просит ее «родить ему дочку». После этого она говорит, что подумает, а потом показывает кадры с округлившимся животом.
Наталья Бардо состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.
У пары есть общий сын. Эрик родился 31 мая 2016 года. Бардо признавалась, что ей непросто дается материнство и она не стесняется об этом откровенно говорить.
Ранее Наталья Бардо призналась, что улетела с семьей в США.