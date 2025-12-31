Борис Щербаков отказался от новогодних корпоративов

Ограничения в работе Щербакова также связаны со здоровьем артиста. В августе ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава. После этого Щербаков отказался лежать в стационаре и уехал домой. Артист упал на даче 24 июля и ударился бедром. Его госпитализировали, а через два дня выписали. Щербаков ходил с костылями, но 11 августа упал на то же бедро и оказался в больнице.