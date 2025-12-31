Рената Литвинова призналась, что скучает по России

Актриса Рената Литвинова поздравила поклонников с Новым годом и поделилась личными мыслями. В предновогоднем обращении она призналась, что скучает по России и продолжает часто читать книги на русском языке.
«Да, конечно, я скучаю по России. <...> Как часто вы читаете книги, на каком языке? Боже, вы сейчас издеваетесь? Как на каком? На русском, конечно! Кстати, их читать, не перечитать, хотя бы русских классиков», — поделилась режиссер.
Рената также подчеркнула, что давно мечтала провести зрелые годы именно в Париже. Она призналась, что ей близок образ жизни во французской столице — прогулки, кафе, красивые наряды и размеренный ритм.
