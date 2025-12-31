Рената Литвинова призналась, что скучает по России

«Да, конечно, я скучаю по России. <...> Как часто вы читаете книги, на каком языке? Боже, вы сейчас издеваетесь? Как на каком? На русском, конечно! Кстати, их читать, не перечитать, хотя бы русских классиков», — поделилась режиссер.