Звезду «Джеймса Бонда» Дениз Ричардс выселяют из особняка на фоне развода

Голливудская актриса Дениз Ричардс и ее бывший муж Аарон Файперс получили судебное предписание освободить арендованный дом в Калифорнии. Причиной такого решения стал внушительный долг по аренде — 84 тысячи долларов и ходатайство арендодателя, сообщает Page Six.
Помимо долга по аренде, владелец недвижимости также требует возмещения юридических расходов и компенсации ущерба. 54-летняя Ричардс и 53-летний Файперс подписали договор аренды еще в июне 2020 года, внеся депозит в размере 24 тысяч долларов.
Однако сейчас актриса утверждает, что фактически не проживает в доме уже около двух лет. В документах, поданных в суд ранее, Ричардс заявляла, что считала пребывание семьи Файперса временным и что с января ответственность за оплату аренды должна была перейти к нему.
Ранее стало известно, что Аарону Файперсу предъявили два серьезных обвинения: нанесение телесных повреждений супруге и запугивание свидетеля, выступающего на стороне Ричардс. Подобные нарушения могут повлечь за собой реальное тюремное заключение.
В июле 2025 года Дениз Ричардс впервые публично рассказала о разводе.