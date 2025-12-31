Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сценарист Гая Ричи не исключил совместные проекты с российскими режиссерами

Айван Аткинсон рассказал, что из актеров России его впечатлили Сергей Безруков и Евгений Чебатков
Кадр из сериала «Джентльмены»
Кадр из сериала «Джентльмены»

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Продюсер всех последних фильмов Гая Ричи и сценарист Айван Аткинсон хотел бы поработать в России или снять фильм с российским режиссером или актером. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Если представится возможность снять российского актера или взять в команду фильма режиссера или, скажем, оператора из России, то почему нет. Мы снимаем фильмы по всему миру, а в наших проектах всегда работает множество людей из разных стран. До России пока не доехали, но, конечно, в будущем это было бы замечательно», — сказал собеседник агентства.

Обсуждая российских актеров, он поделился, что мало о них знает, однако, по его словам, ему знакомы те, кто играл гангстеров. Его впечатлили Сергей Безруков в роли Саши Белого (сериал «Бригада») и Евгений Чебатков в роли криминального авторитета (к/ф «Майор Гром: Игра»).

Накануне стало известно, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году.