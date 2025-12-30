Любимова рассказала, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отечественные фильмы в 2025 году в кино посмотрели более 91 миллиона человек, что составило почти 80% от общей посещаемости кинотеатров, рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.